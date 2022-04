Detido suspeito de integrar rede de tráfico de droga entre Lisboa e São Miguel

Homem tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

Um homem de 46 anos foi detido em Lisboa suspeito de integrar uma rede de alegados traficantes que "introduzia significativas quantidades" de droga na ilha de São Miguel, Açores, cujos "líderes" estão em prisão preventiva, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ) adianta que a detenção ocorreu em Lisboa, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, numa operação policial que compreendeu quatro buscas, que resultaram na "apreensão de relevantes meios de prova documental, para além de haxixe e canábis".

De acordo com a PJ, o detido "integrava uma rede de traficantes que introduzia significativas quantidades de estupefacientes na ilha de São Miguel", cujos líderes, detidos em outubro de 2021, estão em prisão preventiva, após a "apreensão de 11 quilos de haxixe".

O homem tem "antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime" e após primeiro interrogatório judicial, ficou com a medida de coação de "apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da localidade de residência", segundo a PJ.

Na mesma operação, ocorrida agora em Lisboa, foi ainda "constituído arguido um homem, com 61 anos, por fundados indícios de colaborar com a referida rede no branqueamento das vantagens patrimoniais ilicitamente obtidas", acrescentou a PJ.