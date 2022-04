Desmantelada rede de tráfico de droga que operava em Portugal e no Brasil

Uma megaoperação conjunta da PJ e da Polícia Federal brasileira desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em Portugal e no Brasil, avança o governo brasileiro através de comunicado.

A Polícia Federal do Brasil já levou a cabo sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Serão feitos também 43 mandados de busca e apreensão.

Em Portugal, foram emitidos dois mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga. Os indivíduos em causa têm nacionalidade brasileira e acredita-se que um deles pode já não estar em território português, o que, a confirmar-se irá impossibilitar a concretização do mandado.O caso está relacionado com o avião em que viajou João Loureiro e Bruno Macedo e em que, no seu interior, se encontravam mais de 500 quilos de droga.Na operação divulgada esta terça-feira foram detidas várias pessoas envolvidas em diversos processos relacionados com a rede de tráfico.As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2021.Em atualização