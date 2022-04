Último foco de resistência em Mariupol sob novo ataque russo

Centenas de civis estão refugiados nas caves de siderurgia Azovstal, em Mariupol.

As forças russas iniciaram a já esperada ofensiva no leste da Ucrânia com o objetivo de fazer recuar a defesa ucraniana e conquistar mais território. Segundo a Reuters, os oficiais ucranianos descreveram a nova investida bélica como a "segunda fase da guerra." Em Mariupol, as forças russas atacam o último foco de resistência,

nas caves de siderurgia Azovstal, onde estão refugiados centenas de civis.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia já tinha iniciado a "Batalha de Donbass" no leste ucraniano e que "uma grande parte de todo o exército russo está agora concentrado nesta ofensiva". A Rússia terá 76 batalhões na região do Donabass, sendo que 11 chegaram nos últimos dias, segundo o departamento de Defesa norte-americano.





O chefe de Estado ucraniano assegurou que o seu país irá lutar e defender-se, qualquer que seja o número de militares russos naquela região. Os media ucranianos relataram explosões ao longo da linha da frente de batalha com bombardeamentos em Marinka, Slavyansk e Kramatorsk. Mas também em Kharkiv, no nordeste, Mykolaiv, no sul e Zaporizhzhia, no sudeste. As sirenes de ataque aéreo dispararam em várias zonas do país.



Ataques em Mariupol

Em Mariupol, os ataques russos continuam e centenas de civis estão refugiados nas caves de siderurgia Azovstal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia divulgou imagens de mulheres e crianças abrigadas há semanas nas caves da fábrica. "Queremos viver uma vida normal e calma, queremos sair daqui", disse uma das mulheres, pedindo que pelo menos as crianças, que estão a passar fome, possam sobreviver.



"Milhares de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, permanecem em Mariupol sob bombardeamento russo. Muitos escondem-se em abrigos anti-bombas ao lado das forças ucranianas, com os seus feridos e mortos. As pessoas têm falta de alimentos, água e medicamentos, e precisam de evacuação imediata e segura", pode ler-se na publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo Eduard Basurin, porta-voz das milícias da República Popular de Donetsk, entrevistado pela televisão pública russa, as forças pró-russas controlam todos os bairros residenciais de Mariupol.





A Rússia emitiu um ultimato no fim de semana aos defensores de Mariupol para que entregassem as armas em troca da própria vida. As forças ucranianas recusaram render-se e prometeram lutar até o fim.



Ataques em Kherson

A vila de Oleksandrivka, na região de Kherson, também foi alvo de ataques. O Comando Operacional "Sul" das Forças Armadas da Ucrânia conseguiram travar uma investida russa e contabilizaram 28 mortos russos e vários equipamentos de guerra russo destruídos, incluindo blindados, automóveis e drones.



"Um ataque de quase uma hora do exército russo às posições das Forças Armadas da Ucrânia na área de Oleksandrivka não teve sucesso. O inimigo recuou para restaurar as forças", lê-se num comunicado divulgado no Facebook por este comando operacional.

Ajuda militar à Ucrânia

Também o Japão vai reforçar a ajuda à Ucrânia e enviar mais equipamento militar. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa do Japão, através do Twitter. "A luta dos ucranianos em defesa do seu país continua, e o Ministério da Defesa do Japão continua com o nosso máximo apoio", lê-se no tweet.



Depois de ter enviado capacetes, coletes à prova de bala, rações de combate, tendas e roupa de inverno, agora o Governo Japonês vai ajudar as forças ucranianas com fatos e máscaras de proteção nuclear, biológica e química e drones.



Corredores Humanitários

Iryna Verechtchuk, vice-primeira-ministra ucraniana, informou que pelo terceiro dia consecutivo não conseguiram chegar a acordo para a organização de corredores humanitários para retirar civis esta terça-feira. "Hoje [19 de abril], (...) infelizmente, não existe qualquer corredor humanitário. Os bombardeamentos intensos continuam em Donbass", no leste do país.



Contra-ataque ucraniano

Forças ucranianas atacaram uma vila, Golovchino, perto da fronteira com a Rússia, ferindo um morador. Segundo a Reuters, o anúncio foi feito através do Telegram pelo governador da província russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.