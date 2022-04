"Comprometo-me a unir o partido": Jorge Moreira da Silva apresenta candidatura à liderança do PSD

Jorge Moreira da Silva apresentou, na manhã desta quarta-feira, a sua candidatura à liderança do PSD. "Comprometo-me a unir o partido", garantiu.Numa sessão de apresentação que contou com jornalistas, o antigo vice-presidente do PSD explicou que será criado, "pela primeira vez em Portugal", um "governo sombra". "Seguindo o modelo inglês, constituirei um verdadeiro governo-sombra cuja composição, se eleito, apresentarei no Congresso do dia 4 de julho, no qual incluirei, obviamente, pessoas que não me venham a apoiar nesta eleição interna", prometeu, na apresentação pública da sua candidatura.

Durante a intervenção deixou ainda um aviso ao primeiro-ministro e ao governo. "Fica António Costa a saber que terá em mim um adversário enérgico. Não lhes daremos descanso, em nome do mandato que os portugueses nos conferiram"."Comprometo-me a modernizar o PSD. Seremos o partido que sairá das sedes e que estará em contacto com a população", acrescentou, explicando as suas intenções nesta candidatura.