Comandante ucraniano pede ajuda em Mariupol: Tropas russas são dez vezes superiores às defesas locais

Ucrânia pede novamente ajuda internacional para conseguir retirar civis de Mariupol.

Numa mensagem enviada esta quarta-feira ao

, Serhiy Volyna avisa que as forças russas "controlam o ar e no terreno têm artilharia e superioridade em termos de veículos" e afirma que as tropas russas são dez vezes superiores às defesas ucranianas.





O comandante da 36.ª Brigada de Fuzileiros fala numa resistência que pode ter "só mais uns dias ou mais umas horas" em Mariupol. A defesa ucraniana volta a pedir ajuda internacional para conseguir retirar civis de Mariupol para que possam salvar-se dos sucessivos ataques russos.



Na semana passada, a Rússia disse que mais de mil soldados da 36ª Brigada de Fuzileiros, incluindo 162 oficiais, se tinham rendido em Mariupol. Os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner, que tinham estado a defender Mariupol e foram capturados pelas forças russas na semana passada, eram membros desta brigada.



Na terça-feira, Azov publicou na aplicação Telegram: "Vamos lutar, vamos usar todos os cartuchos que nos restam, mas apelamos à pátria para salvar os civis, os feridos e levar os corpos".



