Dupla mata jovem para vingar ida a tribunal em Braga

Dois jovens, de 24 anos, vão ser julgados pela morte de um outro, de 25 anos, a 5 de outubro do ano passado, à porta de um café, em Braga. Carlos Galiano tinha testemunhado contra um deles num processo que levou a uma condenação e, por isso, quiseram vingar-se. O jovem foi atingido com dois tiros no abdómen e acabou por morrer no Hospital de Braga.