Incêndio obriga ao corte da A13 em Pegões, no Montijo. Mais de 100 operacionais no combate às chamas

Mais de 100 bombeiros estão no local a combater o fogo com ajuda de 34 viaturas e 2 meios aéreos.

Um incêndio na mata de Pegões, no Montijo, cortou a A13 nos dois sentidos.Mais de 100 bombeiros estão no local a combater o fogo com ajuda de 34 viaturas e 2 meios aéreos.O vento apresenta-se como dificuldade acrescida.Em atualização