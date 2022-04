Desmantelada alegada rede de tráfico de droga em Macedo de Cavaleiros e Mirandela

Suspeitos têm idades entre os 22 e os 38 anos e estavam a ser investigados há cerca de um ano por tráfico de estupefacientes.

O comando territorial de Bragança da GNR anunciou esta quarta-feira que desmantelou uma alegada rede de tráfico de droga que atuava nos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Mirandela, numa operação em que foram detidos cinco homens.

Os suspeitos têm idades entre os 22 e os 38 anos e estavam a ser investigados "há cerca de um ano por tráfico de estupefacientes", de acordo com informação divulgada em comunicado.

A operação policial decorreu durante a madrugada desta quarta-feira resultou ainda na apreensão de 508 doses de resina de canábis, 42 doses de liamba, três doses de cocaína, material usado no acondicionamento de produto estupefaciente, cinco balanças de precisão, duas armas de fogo, quatro viaturas, cinco telemóveis e mais de mil euros em dinheiro.

Os militares da GNR deram cumprimento a oito mandados de busca, quatro domiciliárias e outros quatro em veículos que culminaram na detenção dos cinco suspeitos, na apreensão do material alegadamente relacionado com a prática criminosa e "no desmantelamento de uma rede de tráfico de droga que operava em várias localidades" dos concelhos de Mirandela e Macedo de Cavaleiros.

Os detidos, segundo a GNR, têm "antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza" e serão presentes a primeiro interrogatório judicial, na quinta-feira, no Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Bragança, da Secção Cinotécnica do Comando Territorial de Bragança, dos Postos Territoriais de Macedo de Cavaleiros e Mirandela e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).