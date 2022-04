Sobrevivente do Holocausto morre refugiada da guerra numa cave em Mariupol

Enquanto morria, ao frio e sem água, a mulher perguntava à filha: "porque é que isto está a acontecer?", revelou o Chabad.org.



Depois da idosa morrer, a filha e o marido decidiram arriscar e saíram do recobro para enterrar a mulher num parque público, a menos de um quilómetro do mar de Azov.





At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A