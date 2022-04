Primeiro-ministro espanhol chega a Kiev acompanhado pela primeira-ministra dinamarquesa

Governo espanhol já tinha anunciado na passada terça-feira que Sánchez iria deslocar-se à Ucrânia.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chegou esta quinta-feira a Kiev com a chefe do Governo dinamarquês, Mette Frederiksen, tendo ambos previsto encontrar-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciou o governo espanhol.

O gabinete do chefe do executivo espanhol, em Madrid, informou a imprensa da presença de Sánchez na capital ucraniana com quem viajou acompanhada pela primeira-ministra da Dinamarca.