Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve

São esperados ventos com uma intensidade média de até 65 quilómetros por hora e rajadas até 115 quilómetros por hora.

Os distritos de Castelo Branco e Guarda estão a partir desta quinta-feira sob aviso amarelo devido à queda de neve e outros 10 distritos entre sexta-feira e domingo por causa da agitação marítima, segundo o IPMA.

O aviso amarelo para Castelo Branco e Guarda por causa da queda de neve acima dos 1.100/1.300 metros vai estar em vigor entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de sábado.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 metros, a partir das 06:00 de sexta-feira e até sábado.

O IPMA emite aviso amarelo sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

A previsão de vento forte e o agravamento da agitação marítima, levou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha Portuguesa a lançar um alerta até às 18:00 de sábado.

De acordo com aquelas entidades, estão previstas ondas do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir uma altura máxima de 13 metros.

A AMN e a Marinha alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Recomendam o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas