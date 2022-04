Negociadores ucranianos prontos para conversações com a Rússia sobre Mariupol

"Mykhailo Podoliak e eu estamos prontos para ir a Mariupol para conversar com o lado russo", diz o negociador ucraniano.

O chefe da delegação de negociadores ucranianos, David Arakhamia, anunciou que está pronto, juntamente com o assessor presidencial e negociador Mykhailo Podoliak, para viajar até Mariupol e iniciar rapidamente as negociações com a Rússia, disseram esta quinta-feira os media locais.

David Arakhamia fez este anúncio na rede social Telegram na quarta-feira à noite, de acordo com a agência de notícias local Ukrinform.