Abertura do ano judicial: Marcelo Rebelo de Sousa diz que “Justiça é lenta demais”

Chefe do Estado diz que lentidão revela que “recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos”.

O tempo da Justiça não é o da vida social, económica e política. Mas, ainda assim, "continua lenta demais", afirmou esta quarta-feira o Presidente da República na cerimónia de abertura do ano judicial, que decorreu no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. "A lentidão revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos", constatou Marcelo.

