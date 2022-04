Bebé que acusou droga no sangue foi encaminhada para instituição

Menina, de 2 anos, estava no hospital há já uma semana. Pais consumiam cocaína e heroína no carro junto à criança quando foram detidos.

A bebé que acusou drogas no organismo já teve alta do Hospital de São João, no Porto. A menina, que estava internada há uma semana, foi encaminhada para uma instituição, uma vez que tinha sido determinada a entrega temporária da menor ao Estado. Para o dia 10 de maio está já marcada uma audiência no Tribunal de Família de Menores com vista a definir o futuro da bebé.

