Moreira da Silva quer unir PSD e corta com Chega

Candidato promete oposição cerrada ao PS com a criação de um governo-sombra.

Está oficialmente lançada a segunda candidatura à liderança do PSD, cujas diretas se realizam a 28 de maio. Jorge Moreira da Silva, ex-ministro de Passos Coelho, apresentou esta quarta-feira a sua estratégia de futuro para o partido, deixando uma crítica velada ao seu adversário, Luís Montenegro, devido à relação dúbia com o Chega: "Alertei para os riscos da nossa ambiguidade na relação com o Chega. Lamento que, em 2020, muitos tenham ficado calados e venham agora definir o PSD como ‘a casa comum dos não socialistas’. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas."