Erik ten Hag é o novo treinador do Manchester United

O Manchester United oficializou esta quinta-feira a contratação de Erik ten Hag, treinador holandês, de 52 anos, que no final da época vai deixar o Ajax. O técnico vai vincular-se aos red devils por três épocas, com outra de opção.

John Murtough, diretor de futebol do clube inglês, explicou a contratação. "Nos últimos quatro anos em que esteve no Ajax o Eric provou ser um dos mais bem sucedidos treinadores da Europa, conhecido pelo futebol atrativo e atacante da sua equipa, além do seu comprometimento com os escalões jovens."