Homem de 61 anos encontrado morto em Vila Verde

Manuel Silva suicidou-se com arma usada em crimes anteriores.

Um homem de 61 anos foi encontrado morto em Vila Verde, por populares que estavam a fazer uma caminhada, perto das 21h00 da noite.

No local estiveram os bombeiros e a GNR, acabando por confirmar a morte do suspeito, que se suicidou com a mesma arma de crimes cometidos anteriormente.

Manuel Silva estava a ser procurado pelas autoridades desde quarta-feira por atingir um homem na zona genital numa carpintaria, em Vila Nova de Famalicão, e de seguida roubar o seu carro.

A vítima foi transportada para o Hospital de Braga, onde ainda se encontra internada.

Posteriormente dirigiu-se ao estabelecimento dos CTT em Ermesinde, para, ao que tudo indica conseguir dinheiro e seguir para Lisboa.