"Talvez alguém convide o Mário Machado": Histórico do PCP critica Zelensky no Parlamento

António Filipe comparou o presidente da Ucrânia ao neonazi português condenado.

Após ter anunciado que vai estar ausente da receção a Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Parlamento, esta quinta-feira, onde o líder ucraniano irá discursar, o PCP continua a não poupar críticas à presença de Zelensky na Assembleia da República.

António Filipe, histórico militante comunista, deputado em várias legislaturas e atual assessor parlamentar do PCP, usou as redes sociais para se manifestar contra Zelensky no parlamento português e foi mais longe, comparando o presidente ucraniano ao neonazi português Mário Machado.

