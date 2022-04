Acusado de homicídio negligente, o cantor optou por ir obrigatoriamente a julgamento.

Ivo Lucas foi o único arguido no caso da morte de Sara Carreira que não pediu abertura de instrução no processo. O cantor e namorado de Sara Carreira, que seguia ao volante do jipe na altura do acidente na A1, optou por ir a julgamento no caso que pretende apurar as responsabilidades da tragédia na A1 que vitimou a filha do cantor Tony Carreira.Ivo Lucas está acusado de homicídio negligente, o crime mais grave deste processo.Durante o seu depoimento às autoridades, apresentou vários lapsos de memória e pouco ou nada esclareceu aos militares da GNR que investigaram as causas da morte de Sara Carreira.