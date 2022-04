Portugal pede derrogação da diretiva europeia que impõe mínimos à taxa do ISP

Objetivo é permitir uma redução equivalente à que resultaria de uma descida de 10 pontos percentuais.

A proposta do Governo que altera a taxa mínima do ISP de forma a enquadrar neste imposto uma descida equivalente à redução da taxa do IVA nos combustíveis vai ser acompanhada de um pedido de derrogação da diretiva europeia.

"Em paralelo com a iniciativa legislativa junto da Assembleia da República para diminuição dos limites mínimos estabelecidos no CIEC [Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo], Portugal apresenta o pedido à Comissão Europeia para beneficiar da derrogação dos mínimos [previstos na diretiva europeia]", disse à Lusa o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Este pedido de derrogação permitirá, assim, aplicar a medida anunciada pelo Governo de refletir no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) uma redução equivalente à que resultaria de uma descida de 10 pontos percentuais (de 23% para 13%) da taxa do IVA sobre os combustíveis.