Carro alegórico esmaga pernas de criança de 11 anos nos desfiles de carnaval no Rio de Janeiro

Menina foi transferida para o Hospital Municipal Sousa Aguiar, onde os médicos tiveram de lhe amputar uma das pernas.

Uma menina de 11 anos ficou com as pernas esmagadas quando um carro alegórico do carnaval do Rio de Janeiro lhe passou por cima na madrugada desta quinta-feira (horário de Portugal). O incidente aconteceu no final do desfile da Escola de Samba "Em Cima da Hora", do Grupo Ouro, que dá acesso ao Grupo Especial.

A criança foi atendida no posto de saúde do próprio Sambódromo da Avenida Sapucaí, no Rio de Janeiro, e, de seguida, transferida para o Hospital Municipal Sousa Aguiar, onde os médicos tiveram de lhe amputar imediatamente uma das pernas. De acordo com Sousa Aguiar, a menina estava ao início da tarde desta quinta-feira em estado grave, lutando ainda pela vida.





Testemunhas dizem que Raquel e a mãe estavam a comer quando a menina viu a chegada do gigantesco carro alegórico, correndo com outras crianças para verem o veículo mais de perto.

Algumas pessoas dizem que Raquel e outras crianças chegaram a subir no carro, mas que ela se desequilibrou e caiu entre o veículo e o poste, havendo ainda quem diga que ela estava no chão, em pé, e foi atingida pelo carro numa manobra.



Esta foi a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, que este ano se realizam apenas em abril devido à Covid-19.