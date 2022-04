Colisão entre trotinete e carro faz um ferido em Espinho

Vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.

Um jovem, de 20 anos, ficou ferido, esta tarde de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre a trotinete em que seguia e um carro, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua 29.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.A PSP esteve no local.