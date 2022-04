Cristiano Ronaldo volta aos treinos após morte do filho

Jogador já tinha ido ao recinto na quarta-feira mas não participou no treino da equipa.

Cristiano Ronaldo foi fotografado nos treinos do Manchester United esta quinta-feira, três dias após o internacional português anunciar a morte do filho gémeo durante o parto.O jogador já tinha ido ao recinto na quarta-feira mas não participou no treino da equipa.O próximo jogo dos Red Devils acontece já este sábado, contra o Arsenal, e ainda não se sabe se Ronaldo fará parte do onze inicial.