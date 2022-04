Fadista Filipa Menina morre aos 33 anos

paramiloidose. A família e amigos já prestou homenagem à cantora nas redes sociais.Filipa Menina tinha participado no programa "The Voice" em 2021, e, nessa altura partilhou com o público o período dificil que estava a atravessar e que fez com que já tivesse sido sujeita a uma operação ao fígado. Nessa altura, chegou a pesar 36 quilos.

Com apenas 28 anos, viu a carreira promissora a ficar para trás quando, por força da doença, deixou de andar e tornou-se dependente.A cantora deixa duas filhas, uma de cinco e outra de 10 anos, e o marido.