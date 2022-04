Autódromo do Algarve recebe primeiras sessões de treinos livres

Miguel Oliveira é um dos pilotos do Mundial de MotoGP a iniciar os ensaios no circuito algarvio.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, acolhe esta sexta-feira as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira (KTM) é um dos pilotos do Mundial de MotoGP a iniciar os ensaios no circuito algarvio, às 09:55, numa sessão que se prolonga até às 10:40, seguida da segunda, já à tarde, a partir das 14:10.





O piloto natural de Almada, nono do Mundial com 28 pontos, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão em título e quinto do campeonato, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), 12.º da classificação, são os únicos detentores de vitórias na 'montanha-russa' algarvia.

O Grande Prémio de Portugal vai ser a 18.ª corrida portuguesa, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012 no autódromo do Estoril, em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021 em Portimão, que acolheu ainda o Grande Prémio do Algarve, no ano passado.

As primeiras motas a acelerarem hoje vão ser as da terceira categoria (Moto3), a partir das 09:00, voltando ao circuito às 13:15, enquanto as de Moto2 têm ensaios marcados para as 10:55 e 15:10.

Após disputadas quatro corridas, Miguel Oliveira ocupa a nona posição do Mundial de motociclismo de velocidade, com 28 pontos, a 33 do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe pela quarta vez um Grande Prémio de MotoGP, a prova 'rainha' do motociclismo de velocidade, naquela que será a quinta ronda do mundial de 2022, de um total de 21 corridas.

A corrida está marcada para domingo, às 13:00.