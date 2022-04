Doente ucraniana com cancro acolhida em Portugal para fazer tratamentos

Portugal acolheu uma doente oncológica ucraniana, transferida após pedido da Moldávia, através do sistema CECIS, coordenado pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O objetivo, segundo a DGS, é que esta ucraniana possa fazer tratamentos para tratar o cancro no nosso País.

Em comunicado, a DGS adianta que esta doente é "a primeira a ser transferida ao abrigo do referido mecanismo", e que vai fazer ser acompanhada e fazer os tratamentos no Institudo português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, contanto "com o apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro.

"Desde o início do conflito que Portugal tem feito ofertas sucessivas a solicitações da Polónia, Moldávia, Ucrânia e Eslováquia para evacuação de doentes ucranianos utilizando o mecanismo europeu apropriado, sendo que a maioria dos doentes tem aceitado ofertas para tratamentos em países com proximidade à Ucrânia, nomeadamente a Alemanha", explica a DGS, adiantando que está em curso a transferência de doentes oncológicos pediátricos da Polónia para Portugal.