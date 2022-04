Benfica bate Juventus nos penáltis e apura-se para a final da Youth League

O Benfica está na final da Youth League após bater a Juventus nos penáltis por 4-3, depois do empate a dois golos registado no final dos 90 minutos.

Martim Neto adiantou os encarnados logo aos 3 minutos e Luís Semedo dilatou a vantagem aos 10'. Ainda na primeira parte, Samuel Soares foi expulso e deixou as águias reduzidas a 10 a partir dos 35'. André Gomes passou a defender a baliza do clube da Luz e acabou por ser decisivo, mas já lá vamos. No segundo tempo, a Juventus entrou muito forte e Chibozo reduziu com um golaço aos 50'.

O golo do empate chegou aos 73' por Turricchia, e com novo golaço. No desempate por penáltis, Tomás Araújo começou por deixa o Benfica na frente (0-1); Illing empatou com um remate em força (1-1); António Silva marca também e recolocou o Benfica na frente (1-2); Miretti também não falhou e empatou de seguida (2-2). Seguiram-se dois penáltis falhados: primeiro por Nuno Félix que acertou no poste e depois por Turco, que permitiu a defesa de André Gomes. Martim Neto marcou também na marca dos 11 metros e voltou a deixar o Benfica de novo em vantagem (2-3); Hasa empatou de novo (3-3) e Hugo Félix fez aquele que viria a ser o 4-3 final, isto porque Soulé desperdiçou o penálti decisivo, parado com a luva de André Gomes e soltou a festa do Benfica em Nyon.O Benfica apurou-se assim para a quarta final da Youth League da sua história, sendo que é a partir das 17 horas de segunda-feira que vai lutar pelo primeiro troféu da competição do seu palmarés. As águias esperam agora pelo vencedor do Atlético Madrid-Salzburgo - que se joga hoje às 17 horas - para encontrar o adversário no jogo decisivo.