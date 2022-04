139 mortos e 60 083 infetados por Covid-19 na última semana em Portugal

Na última semana foram registados mais 60 083 casos e 139 mortos por Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico publicado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, há mais 706 infeções comparativamente com a semana anterior. O RT é atualmente de 1. Em termos de óbitos, há menos 9 mortes em relação à semana anterior.

Há atualmente 1 207 doentes internados em enfermarias (+35 em relação à semana anterior) e 46 em unidades de cuidados intensivos (-14).É na Região Norte que se concentra a maioria de novas infeções: mais 2124 (16 100 no total). A Região Centro contabiliza mais 588 casos (11 762). A Região de Lisboa e Vale do Tejo tem menos 458 infetados (20 703 no total). O Alentejo tem menos 132 casos (4 102 no total) e o Algarve menos 467 (3 107).