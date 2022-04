Novo Banco 'apaga' dívida de 160 milhões de euros de Luís Filipe Vieira

O Novo Banco (NB) assumiu, em definitivo, o prejuízo registado com a dívida milionária do grupo económico de Luís Filipe Vieira em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC): no Relatório e Contas de 2021, o NB atribuiu o valor zero a uma dívida em VMOC de 160 milhões de euros. Os contribuintes acabaram por pagar esta perda do grupo económico de Vieira, através do Fundo de Resolução.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.