Ex-ministro Eduardo Cabrita arguido por morte na A6

Entrou mudo e saiu calado. Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, aceitou falar à magistrada do Ministério Publico, mas recusou-se a prestar qualquer esclarecimento aos jornalistas. Nada disse sobre o que lhe foi perguntado no DIAP de Évora, onde foi constituído arguido por homicídio negligente por omissão.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.