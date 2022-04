“Não há nada sagrado para os russos”: Patriarcado de Kiev não acredita em trégua pascal na guerra

O Patriarcado de Kiev, que lidera a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, não acredita que haja uma trégua pascal na guerra, como pediu o secretário-geral da ONU, António Guterres. “Todos nós apoiamos a iniciativa do secretário-geral da ONU e rezamos para que, nestes dias, quando o céu se aproxima da terra, se calem as armas, não expludam bombas e não morram pessoas inocentes. Mas não há convicção firme, porque, pelo que vemos, não há nada sagrado para os russos. Eles continuam a matar pessoas inocentes, estupram, saqueiam, bombardeiam templos, então, não há esperança firme. Mas esperamos que não haja lutas neste maior feriado cristão da Páscoa”, disse aoo padre Olexksandr Shmurygin, deão da catedral de São Volodymyr, o principal templo ortodoxo de Kiev.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.