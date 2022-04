Jovem de 18 anos ferido à porta de discoteca na Madeira. Imagens mostram confrontos entre várias pessoas

Imagens mostram a violência que envolveu vários jovens, muitos deles menores de idade.

Um jovem de 18 anos ficou ferido e teve que ser assistido no hospital do Funchal depois de ter sido agredido à porta de uma discoteca, na última madrugada, na rua do Favila, numa zona de bares e discotecas da região.

As imagens mostram a cena de violência que envolveu vários jovens, muitos deles menores de idade.

Os desacatos terão começado depois das 5 horas da manhã e a PSP está a averiguar o que esteve na origem dos confrontos.