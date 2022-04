Miguel Oliveira termina na 5.ª posição no Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Quartararo vence a prova

Prova realizou-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Aleix Espargaró continou intensa, fazendo com que o piloto português recuasse uma casa abaixo para a 7.ª posição.



Na perseguição a Álex Márquez, Álex Rins e Aleix Espargaró, o piloto português lutou pelo 5.º lugar na corrida.



Depois da queda dos pilotos Miller e Joan Mir, Miguel Oliveira conseguiu subir para a 5.ª posição.



Nas últimas cinco voltas do final da corrida em Portimão, Miguel Oliveira continuou persistente para manter a sua posição.



Miguel Oliveira esteve a 3.7s de Álex Rins, o quarto classificado, e a 2.7s Álex Márquez, o sexto colocado.



A prova deu por terminada com Quatararo a vencer o GP de Portugal, e Miguel Oliveira na 5.ª posição.

O piloto português Miguel Oliveira da KTM partiu da 11.ª posição da grelha do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, neste domingo."Nada está perdido", disse o piloto com entusiasmo, este que sofreu um pequeno contratempo técnico que impossibilitou uma boa qualificação para a prova.No início da partida, Miguel Oliveira saltou da 11.ª posição para a 6.ª posição, logo na sua primeira volta