Marine Le Pen reage à derrota: "Projeto de Macron é destruidor para França"

Candidata afirmou ainda que "a vontade de defender os franceses está mais reforçada".

de extrema-direita, Marine Le Pen, terá recolhido 42% dos votos este domingo, na segunda volta das eleições presidenciais francesas.





A candidata"Com mais de 40%, este resultado é uma vitória notória", reagiu Le Pen. A candidata agradeceu o apoio de todos os que acreditaram em si e afirmou ainda que "a vontade de defender os franceses está mais reforçada".Marine Le Pen assumiu ainda que "o jogo ainda não terminou porque daqui a algumas semanas há eleições legislativas" e criticou o projeto de Emmanuel Macron, ao dizer que este é "destrutivo para França".Os mais de 500 militantes que este domingo se deslocaram até ao pavilhão d'Armenonville, onde decorre a noite eleitoral de Marine Le Pen, reagiram com apupos, assobios e choros às projeções que dão a vitória a Emmanuel Macron.

Na sala principal do pavilhão d'Armenonville, onde se encontram atualmente mais de 500 militantes e apoiantes de Marine Le Pen, ouviram-se assobios, apupos e muitos choros, mas também "Bravo, Marine", quando, às 20h00 (19h00 de Lisboa) a cara de Emmanuel Macron surgiu nos três ecrãs televisivos que se encontram por detrás do palco onde a candidata do partido União Nacional vai discursar.

Antes, à medida que os canais televisivos iam fazendo a contagem decrescente para o anúncio dos resultados, vários apoiantes colocaram as mãos na cara, alguns taparam os olhos, outros juntaram as mãos em sinal de reza. Quando faltavam apenas cinco segundos para o vencedor ser revelado, começaram a ouvir-se vários aplausos e gritos de "Marine, Marine, Marine".

"Nunca abandonarei os franceses. Viva a Répública. Viva a França", terminou Le Pen.