Enfermeira absolvida por homicídio ganha 30 mil euros de indemnização

Mariana Fonseca e a então namorada foram julgadas pela morte e desmembramento de Diogo Gonçalves.

Mariana Fonseca, a enfermeira de 25 anos que foi absolvida do crime de homicídio e desmembramento de Diogo Gonçalves, no Algarve, vai receber uma indemnização de cerca de 30 mil euros por ter sido despedida ilicitamente pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. A decisão foi confirmada em dois acórdãos do Tribunal da Relação de Évora, após recursos da entidade empregadora.





