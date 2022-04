Comunicação mole divide Benfica

A insatisfação com a apelidada “comunicação mole” do Benfica, que vinha crescendo há vários meses entre elementos dos órgãos sociais e que tem dividido o clube, ganhou um rosto de primeira linha recentemente. Ao que oapurou, Lourenço Coelho, administrador da SAD com o pelouro do futebol, exige mudanças na comunicação do clube. Quer uma postura mais enérgica e interventiva, que defenda os encarnados em questões como a arbitragem. Esta mudança seria uma de várias defendidas pelo administrador, que também quer reformular o departamento médico.Saiba mais no site do Correio da Manhã