Rúben Amorim diz que "Slimani é um assunto encerrado"

Técnico do Sporting fecha a porta ao avançado argelino, que foi uma contratação que “não resultou".

Slimani? É um assunto encerrado na minha cabeça. Ele não vai estar no jogo com o Boavista [esta segunda-feira às 20h30, Sport TV 2]. Vamos entrar com onze e com jogadores que não são referências ofensivas", disse este domingo Rúben Amorim sobre o caso do avançado argelino, que está na porta de saída do clube depois de ter mostrado falta de empenho nos treinos.



Saiba mais no site do Correio da Manhã.