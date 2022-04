Macron bate Le Pen e vence Presidenciais em França

Emmanuel Macron foi este domingo reeleito para um segundo mandato como Presidente da França, mas os resultados apontam para um país mais dividido do que nunca. Marine Le Pen teve a maior votação de sempre de um candidato de extrema-direita, com 42%, e mais de um quarto dos eleitores ficou em casa, na maior taxa de abstenção dos últimos 50 anos. A União Europeia pode respirar de alívio durante os próximos cinco anos, mas a França tem motivos de sobra para estar preocupada.Saiba mais no site do Correio da Manhã