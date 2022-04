Preço das casas sobe mais de 14% num ano

O preço mediano das casas em Portugal atingiu, nos últimos três meses do ano passado, 1355 euros por metro quadrado (m2), o que se traduz num aumento de 14,1% em comparação com o mesmo período de 2020, revelam os dados mais recentes sobre habitação do Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se também de um valor bem acima da inflação de 1,3% registada em 2021.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã