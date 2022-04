Marcelo recorda Sampaio no 25 de Abril e pede mais condições para "Forças Armadas unidas e motivadas"

O 48.º aniversário do 25 de Abril foi assinalado esta segunda-feira de manhã na Assembleia da República com uma sessão solene já sem restrições devido à covid-19 . Alguns partidos, nos discursos feitos, celebraram as vitórias de Abril, outros enumeraram o que falta ainda mudar para consolidar a democracia, quase todos concordaram que "ainda falta fazer muita coisa".