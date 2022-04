Trânsito condicionado em várias ruas de Campanhã devido a obras da Câmara do Porto

Trabalhos vão durar até dia 18 de maio.

A Câmara do Porto anunciou esta segunda-feira que a partir desta terça-feira, dia 26, vai haver condicionamento de trânsito e estacionamento em várias ruas da freguesia de Campanhã, estimando-se que os trabalhos terminem até 18 de maio.

Em comunicado de imprensa, a Câmara Municipal do Porto indica que as obras têm um "investimento no valor superior a 290 mil euros" e que esses trabalhos vão provocar "condicionamentos de trânsito e de estacionamento", bem como o "corte total de via" na Rua Ferreira dos Santos e na Rua Central da Corujeira, "em ambas no troço compreendido entre a Rua S. Roque da Lameira e a Rua das Escolas".

A obra é a última das quatro fases de uma empreitada, tem uma duração total de 75 dias e visa a "fresagem" e "pavimentação" da faixa de rodagem, bem como a reposição de sinalização rodoviária.

"Nesta quarta e última fase de obra, prevista durar até dia 18 de maio, haverá um condicionamento de estacionamento e de trânsito com corte total de via na Rua Ferreira dos Santos e na Rua Central da Corujeira, em ambas no troço compreendido entre a Rua S. Roque da Lameira e a Rua das Escolas", lê-se no comunicado.

Na Rua de S. Roque da Lameira, no troço compreendido entre a Rua Ferreira dos Santos e a Rua Nova da Corujeira, vão também haver "condicionamentos de estacionamento e de trânsito com estreitamento de via".

A autarquia refere que o decorrer da obra depende das condições meteorológicas favoráveis, podendo vir a verificar-se um ajuste ao prazo previsto para terminar os trabalhos (18 de maio).

A intervenção é promovida pelo município do Porto, através da GO Porto, a empresa municipal de Gestão e Obras do Porto.