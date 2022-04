Casal de alemães encontrado morto no fundo de falésia em Porto Santo

Vítimas, de 54 e 55 anos, terão caído 150 metros para a morte.

Os corpos de um casal de turistas alemães, que costumavam passar temporadas na ilha do Porto Santo, Madeira, foram domingo à tarde encontrados no fundo de uma falésia com 150 metros de altura. O homem, de 54 anos, estava numa rocha e o da mulher, de 55, a boiar no mar. A Polícia Judiciária da Madeira está a investigar.

