Cliff Richard vende vinha no Algarve

Cantor britânico continua a residir na região mas deixou de produzir vinho vegano na Quinta do Miradouro.

A propriedade que o cantor britânico Cliff Richard, de 81 anos, detinha no Algarve e onde se dedicava à produção de vinho rosé biológico, a Quinta do Miradouro e a respetiva Adega do Cantor, foi comprada pelo empresário Joaquim Pires.

