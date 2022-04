Todos os ciclistas da W52-FC Porto são arguidos no escândalo de doping

Resultados das análises ainda não são conhecidos. Mas sabe-se que os 10 atletas estavam na posse de substâncias dopantes.

Todos os dez ciclistas da W52-FC Porto - a equipa que foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária do Porto no último domingo - são arguidos por suspeita de doping. Ainda não são conhecidos os resultados das análises feitas no dia da ‘Operação Prova Limpa’, mas todos estavam na posse de substâncias dopantes.

