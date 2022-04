Campeã de marcha denuncia assédio sexual durante treino

Indivíduo com mais de 1,90 metros mostrou o pénis a Inês Henriques, marchadora olímpica de Rio Maior.

Inês Henriques, de 41 anos, campeã da Europa em Berlim 2018 e do Mundo em Londres 2017, nos 50 quilómetros marcha, foi alvo de assédio sexual durante um treino. A marchadora, que informou a GNR, depois de ter sido confrontada com a situação, confessou que teve "medo". Conta que foi abordada por um indivíduo "com mais de um metro e noventa", que lhe mostrou o pénis, durante uma conversa de circunstância enquanto fazia o aquecimento para treinar na estrada da Caniceira, em Rio Maior.

