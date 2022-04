1400 refugiados ucranianos já têm contrato de trabalho em Portugal

Existem "29 mil ofertas de emprego espalhadas por todo o país para cidadãos ucranianos", segundo Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho anunciou esta quarta-feira que foram celebrados contratos de trabalho com 1 400 refugiados ucranianos que vieram para Portugal fugidos da guerra, havendo cerca de 29 mil ofertas de trabalho espalhadas pelo país.

"Temos já 1 400 contratos de contrato de trabalho celebrados com estes cidadãos ucranianos", anunciou a ministra Ana Mendes Godinho numa audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças sobre o Orçamento do Estado para 2022 nas áreas que tutela.

Ana Mendes Godinho acrescentou ainda que há "29 mil ofertas de emprego espalhadas por todo o país para cidadãos ucranianos", que fugiram do país depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

Durante a audição, que está a decorrer no parlamento, a ministra salientou ainda a importância de todos os cidadãos estrangeiros no mercado de trabalho nacional, que assim contribuem para a estabilidade da segurança social: "Neste momento, 10% das pessoas que estão a contribuir para a segurança social são estrangeiros e fazem parte deste esforço coletivo", com as suas contribuições para a segurança social.