Português morto a tiro em frente à família apanhado em emboscada após desentendimento em festa

Após a vítima e o cidadão espanhol se terem desentendido, terá ocorrido uma emboscada.

O suspeito do homicídio do agricultor português de 32 anos no domingo à noite com um tiro na cabeça em frente à mulher e aos dois filhos menores, na localidade de Buzet-sur-Baïse, uma comuna na região da Nova Aquitânia, França, é um cidadão de 31 anos e de nacionalidade espanhola. Os cúmplices do crime são dois portugueses, de 22 e 27 anos.