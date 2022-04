Papa Francisco defende sogras e pede que sejam tratadas melhor

, salientou que existem "lugares comuns sobre os laços de parentesco criados pelo casamento, especialmente entre sogra e nora" e pediu para superar "os preconceitos mais comuns". "Hoje a sogra é um personagem mítica e não estou a dizer que pensamos que são o diabo, mas diz-se sempre que são más. Mas eles são a mãe do seu marido, da sua mulher", salientou ainda.

De acordo com o Papa, as sogras "são também mães, já são velhas e uma das coisas mais agradáveis para as avós é ver os seus netos". "É verdade que por vezes elas são um pouco especiais, mas deram tudo de si".Para Francisco, devemos "pelo menos fazê-las felizes, deixá-las viver a sua velhice com felicidade", acrescentou.Num apelo a ambos os lados, o Papa destacou que "a juventude revela-se capaz de dar novo entusiasmo à idade madura" e que "a velhice se descobre capaz de reabrir o futuro para a juventude ferida", daí a importância de "uma aliança de gerações".