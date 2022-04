FPF abre processo de inquérito ao Portimonense na sequência do jogo com o FC Porto

Em causa partida na qual os dragões ganharam por 7-0.

O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito ao Portimonense na sequência do jogo com o FC Porto, que os dragões ganharam por 7-0.



"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 18 de abril de 2022, tendo por objeto apuramento de factualidade relacionada com eventual apresentação de equipa inferior em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN. O processo foi enviado, dia 22 de abril de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se.