Batalhão Azov diz que mais de 400 feridos foram retirados da metalúrgica de Azovstal, em Mariupol

"Dos feridos, pelo menos um terço, talvez mais, precisa de cuidados urgentes. Alguns morrerão nestas condições, inevitavelmente", diz o médico.

Mais de 400 feridos, civis e militares, encontram-se retidos na fábrica metalúrgica Azovstal na cidade ucraniana de Mariupol, sitiada pelo exército russo, disse esta quarta-feira um médico do batalhão Azov, do exército da Ucrânia.

O médico, identificado apenas como Hassan, disse à televisão estatal ucraniana que o número de feridos está constantemente a aumentar, porque o "fogo de artilharia, bombardeamentos e disparos de foguetes não param por um momento".





"Dos feridos, pelo menos um terço, talvez mais, precisa de cuidados urgentes. Alguns morrerão nestas condições, inevitavelmente", disse o médico, segundo a agência espanhola EFE.

A mesma fonte referiu que os militares e civis que permanecem na fábrica Azovstal carecem de equipamento médico e de medicamentos.

Em termos de alimentação, descreveu a situação como "extremamente má", com comida suficiente para uma semana, mas a água potável a poder esgotar-se em quatro dias.

Ao chegar hoje a Kiev, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a prioridade mais imediata no conflito da Ucrânia é criar condições para salvar os civis que se encontram retidos na fábrica da cidade portuária no sudeste da Ucrânia.

Guterres mostrou-se empenhado em garantir as condições para que a ONU, em cooperação com as autoridades russas e ucranianas, possa estabelecer um corredor humanitário que permita a saída de centenas de civis da fábrica, construída em 1930.

"Imaginem centenas de mulheres e crianças, em corredores escuros e sem acesso a nada e no meio de uma guerra. É prioritário conseguir fazer com que possam sair dessas condições", disse Guterres, numa conferência de imprensa improvisada para os jornalistas portugueses presentes em Kiev.

O antigo primeiro-ministro português reuniu-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, em Moscovo, e será recebido pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.

A ONU confirmou hoje que pelo menos 2.787 civis morreram e 3.152 ficaram feridos, mas manteve o alerta para a probabilidade de os números serem consideravelmente superiores.

O conflito, que dura há 63 dias, levou mais de 5,3 milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia, segundo a ONU.